بالتزامن مع قدوم عاصفة دانيال.. "الأرصاد" تطالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب على المواطنين اليوم الإثنين الاهتمام بالنشرة الجوية والاطلاع عليها قبل النزول من المنزل فى أي وقت وذلك بالتزامن مع قدوم العاصفة دانيال التي هجمت على ليبيا واليونان منذ يومين.

وأضافت منار غانم في تصريحات خاصة لموقع الدستور، أنه يجب على المواطنين القيادة بهدوء وعدم التسرع فى القيادة بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة والابتعاد عن الأماكن والبيوت المتهالكة.

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وعاصفة دانيال هى عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط اليونان، وهى عاصفة ذو خصائص شبه استوائية في شهر سبتمبر، ويصاحبها مخاطر ومخاوف من تشكل السيول والفيضانات، إضافة إلى الرياح العاتية وارتفاع الموج عن مستوى سطح البحر، وتسبب هجوم الإعصار دانيال في اليونان في مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

كما أعلنت ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار وطالب رئيس حكومة البرلمان في ليبيا عمداء البلديات، بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عاجل، إنه بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرارا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة، تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا على موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا في سرعات الرياح وارتفاعا كبيرا للأمواج.