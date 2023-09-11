الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بالرباط: المغرب يثمن عاليًا تضامن مصر مع المملكة إثر كارثة الزلزال

سفير مصر لدى المملكة
سفير مصر لدى المملكة المغربية

قال سفير مصر لدى المملكة المغربية، السفير ياسر عثمان، إن المغرب يثمن عاليًا تضامن مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع الشعب المغربي الشقيق فى مصابه الأليم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل الجمعة الماضي.

وأضاف السفير ياسر عثمان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن مصر أكدت موقفها المساند والداعم للمغرب على أعلى مستوى، من خلال رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب المغربي ولأخيه الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي تلقاه الجانب المغربي بالكثير من التقدير.

العلاقات القوية والأخوية

وتابع أنه في ظل العلاقات القوية والأخوية التي تربط البلدين، حرصت مصر، من خلال بيان وزارة الخارجية، على أن تكون من أوائل الدول التي أعربت عن تضامنها الكامل مع المغرب الشقيق واستعدادها للمساعدة، لمواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم.

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وفيما يتعلق بأحوال الجالية المصرية المقيمة بالمملكة، أوضح السفير المصري أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية، تم تشكيل خلية أزمة بالسفارة تتولى متابعة أحوال المصريين بالمغرب والتعرف على أوضاعهم في المناطق المختلفة.

ضحايا مصريين

وأشار إلى أن السفارة المصرية بالرباط تقوم بالتواصل مع الجهات المغربية المعنية وجمعية الجالية في مختلف المدن، للتأكد من سلامة كل المواطنين، قائلًا: "وحتى الآن، والحمدلله، لم نتلق أي بلاغات بوجود ضحايا مصريين، وتقوم السفارة بمتابعة الأمر على مدار الساعة".

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وكان زلزال مدمر بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب المملكة المغربية، ليل الجمعة يوم السبت، ومركزه جنوبي مدينة مراكش/ الحوز، تحديدًا في موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب، وخلف ما يزيد على ألفي قتيل حتى الآن.

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث بالمغرب مساء أمس وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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