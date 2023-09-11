رئيس "التصديري للكيماويات": انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة هامة لمستقبل الصناعة

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وهي (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، جنوب إفريقيا) تعد خطوة هامة لمستقبل الصناعة في مصر خاصة في الوقت الحالي، حيث إن الانضمام إلى البريكس سيقلل الضغط على الدولار حيث سيتم التعامل مع تلك الدول بالعملات المحلية، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية يتم استيراد كميات كبيرة من المواد الخام من الخارج بالعملة الأجنبية ولكن في حال استخدام العملات المحلية سيقلل الضغط على الدولار، لافتاً إلى أن دول البريكس تعتبر من أكبر الدول التي بينها وبين مصر حجم تبادل تجاري كبير خاصة الصين.

البريكس خطوة هامة لمستقبل الصناعة في مصر

وأوضح أبو المكارم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصين أكبر مورد لمصر للمكينات والمواد الخام، لذلك انضمام مصر للبريكس مع التعامل مع تلك الدول بالعملة المحلية سيكون له مردود إيجابي على الصناعة المصرية والصادرات بشكل عام، لافتاً إلى أن السعودية ضمن أكبر دول بها حجم تبادل تجاري مع مصر، فالسعودية ضمن الدول الجديدة التي تم دعوتها للبريكس، حيث تعبر من أكبر الدول العربية التي تستقبل المنتجات المصرية.

وأضاف أن قرار انضمام عدد من الدول الأخرى مع مصر إلى مجموعة “بريكس” وهم السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى للتكتل الاقتصادي 2024 سيكون له مردود إيجابي كبير على حجم صادارت مصر إلى تلك الدول، مشيرا إلى أن تلك البلاد تعتمد على الزراعة بشكل كبير، والأمر الذي سيكون له مرود على صادارت مصر من الأسمدة إلى تلك الدول، حيث شهدت صناعة الأسمدة طفرة كبير خلال العامين الماضيين.

استفادة كافة القطاعات من الاتفاقية

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه سيكون هناك استفادة بكافة القطاعات من الاتفاقية التي ستتم ومع سرعة تفعيل وبدء الانضمام سيساهم في حل كثير من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث تساهم في سرعة تنفيذ المعاملات التجارية سواء الاستيراد أو التصدير، بين الدول المشاركة مع زيادة حجم التبادل التجاري بيهم.