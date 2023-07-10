"تصديري الصناعات الكيماوية": مصر حصدت المرتبة السابعة عالميًا في تصدير الأسمدة

أعلن محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن احتلال مصر المرتبة السابعة عالميًا في تصدير الأسمدة، حيث تتقدمها فقط روسيا، عُمان، قطر، السعودية، الجزائر ونيجيريا.

وقال خلال ورشة عمل حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية، التي عُقدت على هامش معرض "أجرو إيجيبت"، إن الأسواق ذات الإمكانيات الأكبر لصادرات مصر من الأسمدة هي تركيا والهند والبرازيل، مشيرًا إلى أن البرازيل تظهر أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، مما يترك مجالًا لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 306 مليون دولار.

وأشار إلى ما شهدته الصادرات المصرية من الأسمدة، وفقًا لإحصائيات المفوضية الأوروبية، من ارتفاع ملحوظ خلال عام 2022، بلغت نسبته نحو 187.5%، حيث قُدِّرت الصادرات المصرية بنحو 1.5 مليار يورو، مقابل 521.7 مليون يورو في عام 2021.

وجاءت فرنسا كأكثر الدول المستوردة للأسمدة خلال عام 2022 بقيمة بلغت حوالي 375 مليون يورو، يليها إيطاليا بقيمة 249 مليون يورو، ثم إسبانيا بقيمة بلغت 183 مليون يورو، واليونان بقيمة حوالي 149 مليون يورو، وبلجيكا بقيمة حوالي 97 مليون يورو.

وقد احتلت تلك الدول حوالي 77% من إجمالي حصة الاتحاد الأوروبي من الأسمدة المصرية خلال عام 2022.

وبلغ حجم صادرات مصر من الأسمدة النيتروجينية حوالي 1.4 مليار يورو، والأسمدة الفوسفاتية حوالي 16.3 مليون يورو، والأسمدة البوتاسية بقيمة 11.9 مليون يورو، والأسمدة المختلطة بقيمة 39.7 مليون يورو.

كشف مجيد عن خطته المعارضة للمجلس خلال الفترة من 2023 إلى 2024، مشيرًا إلى أنها تتضمن 7 معارض في السعودية ونيجيريا والإمارات وألمانيا وليبيا والمغرب.

وأوضح أنه تم تحضير أكثر من 160 لقاءً ثنائيًا للشركات المشاركة في المعرض، مع الشركات التي تم استقدامها ضمن بعثة المشترين من قبل كل من الهند وإنجلترا وكينيا وغانا وإسبانيا وأربيل بالعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتل صادرات مصر من الصناعات الكيميائية والأسمدة المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل ٢٤% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بقيمة بلغت نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار محققة معدل نمو بلغت نسبته ٢٣% مقارنة بالعام السابق عليه ٢٠٢٠ والذي بلغت حجم صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

تتصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة بلغت ١.٠٢٧ مليار دولار.

وقد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لأهم ١٠ أسواق (إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب) نحو ٣٢%.