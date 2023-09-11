ورشة الزينون تناقش المجموعة القصصية "النوالة" للقاصة هبة الله أحمد

تستضيف ورشة الزيتون القاصة والروائية السكندرية هبة الله أحمد لمناقشة مجموعتها القصصية "النوالة" يناقشها القاص أسامة ريان، والناقد مجدي نصار، والروائي محمد إبراهيم طه ويدير الندوة الكاتب سامح وهيب، في السابعة مساء اليوم.

تضم المجموعة القصصية 25 نصًا قصصيًا تمتزج فيها الطقوس الشعبية التراثية من أغنيات وأشعار وحكايات.

حسين دعسة .. في نصوصها سرديات متباينة

وأشار حسين دعسة الناقد والروائي الأردني إلى أن "عنوان النوالة، بكل ما فيه من دلالات، لم يكن الطرح الأول في عالم القصة القصيرة، ولم تكن ، هبة الله أحمد أول من قدم هذا العنوان الغريب، المحير، المدهش في آن واحد. ففي العام 1978، نشر القاص (العماني عبد السلام) قصته بعنوان [عودة إلى النوالة] ونشرت في مجلة أقلام المغربية ، بهذا المعنى: ليست الإشارة إلى "النوالة" بأي دلالة هي ما نريد، بقدر ما أن القصة فيها معالجة لفكرة النوالة، بأي زمان أو مكان، تضم "نوالة" هبة الله أحمد عدة قصص، آخرها في المجموعة قصة [كف بكف] وفيها أيضاً القصص التي لها في النصوص سرديات متباينة تكشفها عناوين منها: مانيكان، ندوب ، قرص الرحمة، النوالة، فاتحة خير، سيدنا، أم سعيد، أبو صوابع، صحبة، ساحة الفرح، عازف الناي، حورية القيالة، الترسة، بيت النار، بخشمون، شفا وخميس، مسلسل الساعة الثامنة، شباك منور، تحنين، رقصة".

ولفت دعسة إلى أن في سياق الحكايات دراية وعين بصيرة، تحاول محاكاته ونقده وأحياناً رفضه. أيضاً هناك تناص مع الشعر الشعبي عند صلاح جاهين أو الأصوات الغنائية كما عند أم كلثوم، وسيد درويش منها في بداية ونهاية قصة (بخشمون)، الفقير المعدم الذي تضحك له فاطمة، تسخن له الخبز تلتقط له صورة فيصيبه زعل، لكنه يقول حكمته [لا يا فاطمة، إحنا في الحفرة سوا].

من قصص النوالة

ومن إحدى قصص مجموعة "النوالة" للكاتبة هبة الله أحمد نقرأ: "وجلست تحت قدمي الشيخ الثمانيني أتأمل الخريطة التي رسمها الزمن على وجهه الشاخص دائمًا إلى السماء، كأنه ينتظر الخبر منها".

اعتقدت دومًا وأنا طفل صغير أن أحد ملائكة الفجر قد مد يده وخطف النور من عيني الشيخ "عبدالصادق"، عقابًا له على تلصصه عليها، أو غيرة من صوته الذي يطرب أهل الأرض والسماء.

هبة ألله أحمد

الكاتبة هبة الله أحمد، مؤلفة المجموعة القصصية "النوالة"، قاصة وباحثة، وتعد مجموعتها "النوالة" عملها القصصي الأول، الصادر في العام 2019 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما صدر لها في العام 2021 كتاب بعنوان "ثورة الفانيليا" عن دار المثقف للنشر والتوزيع.

وكانت الكاتبة هبة الله أحمد قد ترشحت عن مجموعتها القصصية "النوالة"، لجائزة ساويرس الثقافية دورة العام 2022 فرع كبار الكتاب، كما فازت بجائزة مسابقة نادي القصة في أسيوط عام 2018 عن قصتها المعنونة بـ"صحبة".

وتضم المجموعة القصصية "النوالة"، للكاتبة هبة الله أحمد، 25 نصًا قصصيًا تمتزج فيها الطقوس الشعبية التراثية من أغنيات وأشعار وحكايات.

أما عن ورشة الزيتون فقد تأسست منذ ما يزيد عن 20 عاما، ويديرها الكاتب والباحث في الأرشيف الأدبي الشاعر شعبان يوسف ،ومقرها الحالي حزب التجمع شرق القاهرة ١ ش محمد إبراهيم من الشهيد أحمد المنسي"سليم الأول سابقا " بجوار أسواق العثيم وصيدلية جرجس وبالقرب من محطة مترو سرايا القبة، وقصر الطاهرة