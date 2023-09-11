الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. استقالة رئيس الاتحاد الإسبانى بعد فضيحة كأس العالم للسيدات

رئيس الاتحاد الإسباني
رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبه بعد إيقافه نتيجة سلوكه في احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد قرر إيقاف روبياليس لحين انتهاء التحقيقات بعد تقبليه لاعبة منتخب إسبانيا جيني هيرموسو دون إرادتها خلال احتفالات تتويج "الماتادور" ببطولة كأس العالم للسيدات.

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روبياليس يؤكد عدم استمراره في منصبه

وأكد لويس روبياليس، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد الجدل الدائر حول تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، حسبما صرح للصحفي البريطاني بيرس مورجان مساء الأحد.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لروبياليس في مقابلة أجراها مع مورجان، حيث قال "فيما يتعلق باستقالتي، نعم، سأقوم بذلك، بالطبع، لا أستطيع مواصلة عملي".

وأوضح روبياليس، أنه اتخذ هذا القرار عقب التحدث مع والده وبعض الأصدقاء المقربين والذين قدموا له النصيحة بالتركيز على كرامته ومواصلة حياته والبُعد عن أي منصب رياضي حتى لا يلحق الضرر بأي أشخاص أخرى.

وتحدث روبياليس عن علاقته بنجلاته قائلا: "أحب بناتي كثيرا وهم يحبونني كثيرا وأنا فخور بهن كثيرا وقريب جدًا منهن".

وكانت اللاعب الإسبانية جيني هيرموسو، قد تقدمت يوم الأربعاء الماضي بشكوى ضد روبياليس إلى مكتب المدعي العام الإسباني.

وتضمنت الشكوى، اتهام هيرموسو لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بالاعتداء الجنسي عليها.

وعقب تلك الشكوى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس الاتحاد.

كان روبياليس رفض في البداية التقدم باستقالته خلال اجتماع للاتحاد بعد أقل من أسبوع على الواقعة التي حدثت في 20 أغسطس الماضي، حيث قال إن الاحتجاج على القبلة كان بمثابة "حركة نسوية زائفة" و"اغتيالا اجتماعيا".

في المقابل، أعلنت لاعبات منتخب إسبانيا إنهن لن يلعبن مرة أخرى مع الفريق إذا بقي روبياليس في منصبه.

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