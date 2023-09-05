الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الإسباني يعتذر بعد تقبيل رئيسه للاعبة على شفتيها

رئيس الاتحاد الإسباني
رئيس الاتحاد الإسباني خلال احتضانه اللاعبة وتقبيلها

قدَّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، "خالص اعتذاراته" بشأن "السلوك غير المقبول على الإطلاق" لرئيسه الموقوف لويس روبياليس، بسبب تقبيله اللاعبة جينيفر هيرموسو خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بالمونديال الشهر الماضي في سيدني.

وقال الاتحاد الملكي الإسباني للعبة، في بيان، إنه يقدم "خالص اعتذاراته عن السلوك غير المقبول على الإطلاق من أعلى ممثل مؤسسي له خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2023 وفي اللحظات التي تلت ذلك".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف روبياليس 90 يومًا عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، فيما أحالت الحكومة الإسبانية القضية إلى محكمة رياضية.

عقب تقبيله للاعبة جيني هيرموسو من فمها دون رضاها عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز في النهائي على إنجلترا.

الاتحاد الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم جينيفر هيرموسو هيرموسو روبياليس

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