عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

هدد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع، الأحد، باغتيال قيادات إيرانية، وذلك ردًا على محاولات طهران استهداف إسرائيليين، وفق تعبيره.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها برنياع، خلال افتتاح مؤتمر نظمته جامعة "رايخمان" الإسرائيلية في مدينة هرتسيليا (وسط) حول الإرهاب، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال برنياع: "حان الوقت لجباية الثمن من إيران بطريقة مختلفة، إن إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال من قبل وكيل أو سلاح إيراني يُهرّب إلى إسرائيل سيؤدي إلى عمليات ضد إيران".

إحباط 27 محاولة لاستهداف إسرائيليين خلال عام

وقال رئيس الموساد إن إسرائيل أحبطت خلال عام 27 محاولة لاستهداف إسرائيليين في أنحاء أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإيراني بشأن التهديدات والمزاعم الإسرائيلية.

وأضاف: "هذه العمليات ستشمل أعلى المستويات القيادية في إيران".

وتابع قائلا: "أنا أعني ذلك، سيتم جباية هذه الأثمان في العمق الإيراني، حتى في قلب طهران".

وأضاف رئيس الموساد: "إلى أولئك الذين أرسلوا هذه الخلايا؛ كونوا على يقين أننا سنصل إليكم، وسيتم تحقيق العدالة ليراها الجميع".

وكانت إسرائيل أعلنت في يونيو الماضي، أن قبرص أحبطت هجوماً للحرس الثوري الإيراني خُطّط لتنفيذه ضد إسرائيليين في الجزيرة.

وأُرفق البيان الذي تضمن تصريح برنياع بقائمة تتضمن صورًا وأسماء لعدد من القادة الذين ادعت إسرائيل إنهم يقفون وراء عمليات استهداف الإسرائيليين، على رأسهم وزير الاستخبارات في الحكومة الإيرانية اسماعيل خطيب والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي.