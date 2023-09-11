الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع إقبال المستثمرين والمقاولين على شراء مواد البناء يحرصوا على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 عبر جوجل، لمواكبة الأسعار بشكل يومي. 

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

تستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، خلال تعاملات اليوم 11-9-2023، تسليم أرض مصنع.

 

سعر طن الحديد اليوم 

انخفضت أسعار الحديد اليوم الإثنين خلال الأيام القليلة الماضية، وتكون بقيمة تصل إلى مبلغ 3000 جنيه، ليسجل قيمة 33 ألف جنيه، وتكون مقارنة بـ36 ألف جنيه وذلك يكون عقب سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات وذلك منذ بداية عام 2023، والتي قد تخطت فيها الأسعار حاجز مبلغ الـ40 ألف جنيه.

 

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي قيمة 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد حوالي 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 

ويضاف لسعر المصنع ما سيتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد لكي يصل إلى المستهلك، وتكون بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من مبلغ 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

 

وسجل متوسط أسعار الحديد في شركة عز مبلغ 33500 جنيهًا للطن، وسجل اليوم سعر حديد بشاي 33000 جنيه للطن، وسجل اليوم الاثنين سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد العتال اليوم 32800 جنيه للطن.

 

بينما سجل سعر الحديد اليوم الإثنين بالمصريين 32500 جنيه للطن، وحديد الكومي قيمة 32400 جنيه للطن، كما سجل العشري مبلغ 32500 جنيه للطن، والمعادي حوالي 32200 جنيه، وبيانكو مبلغ 32000 جنيه.

 

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم الاثنين، 2010 جنيهًا في الطن الواحد، كما سجل أسمنت النصر مبلغ 1820 جنيهًا في الطن، والمعلم سجل قيمة 1890 جنيهًا، وأسمنت العسكري مبلغ 1895 جنيهًا.

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وسجل أسمنت السويدي مبلغ 2045 جنيهًا في الطن الواحد، وسجل أسمنت جنوب الوادي قيمة 1825 جنيهًا في الطن الواحد، وسجل أسمنت حلوان مبلغ 1945 جنيهًا في الطن.

 

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الاثنين من 1255 إلى قيمة 1370 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم اليوم ما بين 1950 و2190 جنيهًا، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض من قيمة 3475 إلى مبلغ 3600 جنيه.

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