الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام عبدالغفار: التحاليل بالمعامل الخاصة بالكشف الجيني المتكامل بالمجان للمبادرات الرئاسية

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن المعامل الخاصة بالكشف الجيني المتكامل لم يكن لدينا معامل خاصة بها، وذلك قبل أن تفتح  وزارة  الصحة  اليوم لأول معاملها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه المعامل تستطيع من خلال العينات أن تقوم بالكشف عن 100 مرض من ضمنها الأورام، من خلال التحليل الجيني الذي يتم سحبه من الشخص.، مؤكدًا أن المعمل الحكومي التابع لوزارة الصحة والسكان يستطيع من خلال عينة واحدة الكشف عن العديد من الأمراض. 

أهم الفحوصات التي تقدمها هذه المعامل

وأكد أن مركز الطب التجددي التابع للقوات المسلحة كان قد بدأ في مثل هذه الفحوصات، موضحًا أن هذه المعامل تختص بفحوصات المقبلين على الزواج، وكذلك المبادرات الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية لصحة المرأة، وأورام الكبد وعنق الرحم ، والبنكرياس، والقولون، وتتم كلها بالمجان من خلال المباردات الرئاسية.

حسام عبدالغفار المعامل الخاصة بالكشف الجيني المبادرات الرئاسية بالمجان الأورام السرطانية وزارة الصحة الصحة

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