مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ: مستعدون لتقديم المساعدات للمغرب في حال طلبت ذلك

قال ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بالصحة العالمية، إنهم مستعدون لتقديم المساعدة للمغرب في حال طلب منهم ذلك.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن لديهم خبراء في الأوبئة والأمراض لتقديم الدعم للمتأثرين من هذه الكوارث، مشيرًا إلى أن زلزال المغرب بناء على آخر معلومات تلقوها هناك أكثر من 2000 من الوفيات وهو أمر مأساوي وآلاف من الجرحى ويوجد بعض المناطق من الصعب الوصول إليها ونحاول الوصول لمعلومات بشأن المستشفيات المدمرة والتي لم تعد تقدم خدمات طبية.

نراقب عن كثب كافة الامكانيات للحد من تداعيات هذه الأزمة

وتابع، أنهم يراقبون عن كثب كافة الامكانيات للحد من تداعيات هذه الأزمة ولكن هذه هي المعلومات التي لديهم الأن، مؤكدًا أن الجوهر الآن هو الوقت، حيث أن هناك عمليات انقاذ جارية على الواقع ولديهم جاجة لتعزيز الجهود بشكل سريع وهذا ما ندعوه بفرق الانقاذ بشكل فوري.

واكد أن الجانب المغربي يقوم بجهود كبيرة للوصول للعالقين وكان هناك سرعة استجابة من الجانب المغربي وهناك فرص كبيرة لانقاذ الأرواح.

وأوضح أن المغرب دولة مستقلة وذات سيادة ولذا لا يجوز لهم التدخل بأي مساعدات دون طلب منها.