الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تأثير الضغط والتوتر في مكان العمل على صحة الموظفين العقلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الصحة العقلية أمر حيوي في حياة الفرد، فهي تؤثر على جودة الحياة والأداء الوظيفي بشكل كبير في بيئة العمل، حيث يمكن أن يكون الضغط والتوتر عوامل سلبية تؤثر على صحة الموظفين العقلية ويؤدي لتدهور الأداء وزيادة معدلات الاستقالة في العمل.

يعتبر التركيز على الصحة العقلية في مكان العمل أمرًا ضروريًا لتعزيز رفاهية الفرد وتحسين أدائه، حيث يجب توفير الدعم اللازم للعاملين، إضافة إلى تعزيز التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة لإدارة الضغوط وتعزيز العافية العقلية.

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الصحة العقلية في مجال العمل: تأثير الضغط والتوتر

تعد ضغوط العمل والتوتر من أهم التحديات التي يواجهها العاملون في البيئة المهنية، حيث يمكن أن يتسبب الضغط النفسي والعاطفي المستمر في ظروف العمل الصعبة في زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية عقلية، مثل القلق المفرط والاكتئاب والإجهاد المزمن. 

كما يمكن أن يؤدي الضغط والتوتر إلى تدهور العلاقات الشخصية والاجتماعية، وزيادة مشاكل النوم، وتناقص التركيز والإبداع في العمل، وفقًا لما ذكره موقع " betterhealth" الطبي.

إرشادات لإدارة الضغوط وتعزيز العافية العقلية بمكان العمل:

التواصل والتوعية:

يجب على أصحاب العمل والمديرين أن يكونوا على اتصال دائم مع فريق العمل لمعرفة التحديات والمشاكل التي يواجهونها، وتوعيتهم بأهمية الصحة العقلية وتقديم المساعدة اللازمة.

تحسين بيئة العمل:

يجب توفير بيئة عمل صحية ومشجعة، عبر تقليل الضغط الزائد، وضمان توازن الحياة العملية والشخصية، وتقديم دعم ومرونة في إدارة الأعباء والمسؤوليات العملية.

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التدريب والتطوير:

ينبغي توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للعاملين، حيث يمكن أن يساهم ذلك في رفع مستوى الكفاءة وزيادة الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى تحسين التحمل العقلي والتعامل مع الضغوط.

تعزيز التوازن العاطفي: ينبغي تشجيع العمال على ممارسة النشاطات الترفيهية والهوايات خارج بيئة العمل، والتعرف على أساليب التأمل والاسترخاء للتخفيف من التوتر والضغط.

دعم الاجتماعي:

التعاون والدعم المتبادل بين الفرق العاملة يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين صحة الناس العقلية في مكان العمل، من خلال تشجيع التعاون وبناء علاقات إيجابية.

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