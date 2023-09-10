الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طبيب نفسي لكل مدرسة.. تفاصيل مبادرة التوعية بالصحة النفسية بالمدارس

ارشيفية
ارشيفية

تتزايد أهمية الرعاية الصحية النفسية في المجتمعات اليوم، حيث يعاني العديد من الأفراد من الضغوط والتحديات النفسية التي قد تؤثر على جودة حياتهم وأدائهم في المدارس والمجتمعات. 

لذا، فإن تعزيز الوعي بالصحة النفسية يعتبر أمرًا ضروريًا للمحافظة على صحة عقلية جيدة والتعامل بفعالية مع التحديات اليومية وهذا ما أكدته الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين.

"طبيب نفسي لكل مدرسة".. تفاصيل مبادرة لنشر التوعية بين طلاب المدارس

تعد مبادرة "طبيب نفسي لكل مدرسة" التي كشفت تفاصيلها ميادة عابدين، إحدى الاستجابات الهامة للتوعية بالمرض النفسي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمات الصحة النفسية في مدارسنا وتطوير الوعي النفسي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

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تقديم الخدمات النفسية المتنوعة: تهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمات تشمل الاستشارة النفسية، والتقييم والتشخيص، والعلاج النفسي والمشورة التربوية، حيث يتم تعيين طبيب نفسي محترف في كل مدرسة لتقديم هذه الخدمات بشكل منتظم.

تطوير برامج التوعية: يتم تصميم وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف حول الصحة النفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور تتضمن هذه البرامج الجلسات التوعوية وورش العمل والمحاضرات لتزويد الجميع بالمعلومات والمهارات اللازمة للحفاظ على صحة عقلية جيدة.

التعاون مع الجهات المعنية:تقوم المبادرة بالتعاون مع المؤسسات الصحية والمجتمعية المحلية، إضافة إلى طب الرعاية الصحية الأولية، لتوفير شبكة متكاملة من الدعم الصحي النفسي للطلاب والمجتمع المحيط.

الدمج في المنهاج الدراسي: يتم دمج تعليم الصحة النفسية في المنهاج الدراسي، بحيث يتم تضمين مفاهيم الصحة النفسية وأدواتها في المواد التعليمية والأنشطة الدراسية، حيث يساعد هذا الدمج على تعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع الضغوط النفسية والمشاكل العاطفية.

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دعم أولياء الأمور: تقديم الدعم والموارد لأولياء الأمور لمساعدتهم على التفاعل والتعاون مع المبادرة، حيث يتم توفير موارد وورش عمل لتعلم الوالدين كيفية التعرف على العلامات المبكرة للمشاكل النفسية وكيفية دعم أبنائهم.

وتهدف مبادرة "طبيب نفسي لكل مدرسة" لإنشاء بيئة تعليمية صحية نفسيًا وداعمة للجميع، من خلال توفير خدمات الصحة النفسية وتعزيز التوعية، فإن هذه المبادرة تساهم في تعزيز صحة الطلاب ومعلميهم، ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الأداء التعليمي والعام للمدرسة والمجتمع بشكل عام.

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