مختار نوح: أيمن نور عراب أحمد طنطاوى فى الانتخابات الرئاسية

قال المفكر مختار نوح، المتخصص في الشأن الإسلامي، إن الهارب أيمن نور هو عراب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مشيرا إلى أن طنطاوي بدأ بداية خاطئة بالاعتماد على أيمن نور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أحمد طنطاوي جلس مع أيمن نور في لبنان، ولم يفصح عن ذلك، وبعد تداول الأخبار بالمواقع خرج أيمن نور وأكد أنه جلس مع طنطاوي.

وتابع: "أحمد طنطاوي سواء في جلسته بالساحل الشمالي أو مع التيار الحر، هو يجلس مع ناس ترفض انتخابه بالأساس وتبحث عن غيره"، منوها أن طنطاوي أخطأ أيضًا عندما أعلن تأييده لعودة الإخوان، طمعًا في تأييدهم له في الانتخابات.

أحمد طنطاوي وضع نفسه في معاداة مع الفريق المحايد

وأردف: "أحمد طنطاوي وضع نفسه في معاداة مع الفريق المحايد اللي المفروض يجني منه أصوات بالانتخابات، وأفقد نفسه شريحة المسيحيين الذين عانوا من الإخوان خلال فترة حكمهم".