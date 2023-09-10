الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح: أيمن نور عراب أحمد طنطاوى فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومختار نوح

قال المفكر مختار نوح، المتخصص في الشأن الإسلامي، إن الهارب أيمن نور هو عراب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مشيرا إلى أن طنطاوي بدأ بداية خاطئة بالاعتماد على أيمن نور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أحمد طنطاوي جلس مع أيمن نور في لبنان، ولم يفصح عن ذلك، وبعد تداول الأخبار بالمواقع خرج أيمن نور وأكد أنه جلس مع طنطاوي.

وتابع: "أحمد طنطاوي سواء في جلسته بالساحل الشمالي أو مع التيار الحر، هو يجلس مع ناس ترفض انتخابه بالأساس وتبحث عن غيره"، منوها أن طنطاوي أخطأ أيضًا عندما أعلن تأييده لعودة الإخوان، طمعًا في تأييدهم له في الانتخابات.

أحمد طنطاوي وضع نفسه في معاداة مع الفريق المحايد

وأردف: "أحمد طنطاوي وضع نفسه في معاداة مع الفريق المحايد اللي المفروض يجني منه أصوات بالانتخابات، وأفقد نفسه شريحة المسيحيين الذين عانوا من الإخوان خلال فترة حكمهم".

مختار نوح أيمن نور أحمد طنطاوي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 طنطاوى محمد الباز اخر النهار

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل