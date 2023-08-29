الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: أتحدى أحمد طنطاوى أن يدين الإخوان ويصفها بالجماعة الإرهابية

الباز
الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة تَفتُّت بين الحركة المدنية، وحتى الآن هناك حالة من عدم الاتفاق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية.

وتابع، خلال برنامجه "البساط أحمدي" في بث مباشر على صفحته على "فيسبوك": "الجماعة في الحركة المدنية مش عارفين يتفقوا، واعترفوا أن في خلافات، وأنهم مش قادرين يوصلوا إلى مرشح واحد".

أحمد طنطاوي صرح بأنه لا مشكلة لديه في أن تصبح جماعة الإخوان “جمعية أهلية”

وعن أحمد طنطاوي، قال: "أحمد طنطاوي قال من قبل أنا معنديش مشكلة أن الإخوان يبقوا جمعية أهلية، والفترة الأخيرة أصبح أحمد طنطاوي لا يذكر أي كلام عن الإخوان، فتخيلوا نعمل ثورة قامت على الإخوان وبعد 10 سنين ييجي مرشح للإخوان ويرجعهم للصورة مرة أخرى".

وواصل: "أتحدى أحمد طنطاوي أن يعلن إدانة الإخوان وأن يصفها بالإرهابية وأن يقول إنها ضد الوطن".

أحمد طنطاوي الحركة المدنية محمد الباز فيسبوك بث مباشر الانتخابات الرئاسية

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