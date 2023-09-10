الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تحذير السيسى من أزمة ديون عالمية.. الباز: آن الأوان أن تحل الدول الكبرى ما أفسدته

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل التحديات التي تواجه دول العالم النامي أمام قمة الـ 20، فتحدث عن المشاكل والأزمات وضرورة التعاون، لأن الجميع يبحث عن العدالة في هذا الكوكب.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة الـ 20 هي بلورة لما تريده دول كثيرة جدا، منوها بأنه آن الأوان أن تساهم في إصلاح ما أفسدته.

الديون تهدد الدولة ضعيفة ومتوسطة الدخل

وتابع: "الرئيس السيسي شدد على ضرورة معالجة أزمة ديون الدول النامية، والتي باتت تتخذ منحى خطير في الدولة منخفضة ومتوسطة الدخل، وضرورة اتخاذ قرارات تحول دون حدوث أازمة ديون عالمية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حذر من قبل من ظاهرة الإرهاب، وحذر دول العالم المتقدم من أن الإرهاب سيضرب عواصمهم وحدث ذلك بالفعل، والآن الرئيس يحذر من أزمة ديون عالمية، متابعا: "نتمنى من الدول الكبرى أن تأخذ حديث الرئيس بعين الاعتبار، لأن الديون عائق كبير جدا يعوق الانطلاق والعمل".

محمد الباز عبد الفتاح السيسي اخر النهار قمة العشرين الإرهاب

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