الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نيرة الأحمر: ربنا يولي من يصلح لقيادة الزمالك وأحمد أخويا أغلي حاجة عندي (فيديو)

نيرة الأحمر
نيرة الأحمر

قالت نيرة الأحمر الإعلامية بقناة  نادي الزمالك، شقيقة لاعب كرة اليد بالقلعة البيضاء أحمد الأحمر عقب تقديمها أوراق ترشيحها لعضوية مجلس الإدارة إنها تتمنى الخير لنادي الزمالك.

أضافت:"ربنا يولي من يصلح، للعبور بالزمالك إلى بر الأمان، عايزة أقول لأحمد الأحمر أخويا وحبيبي إنت أغلى حاجة عندي شكرًا علي تشجيعك المستمر ليا".

وبدأت في العاشرة من صباح اليوم تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 8 ساعات من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح في انتخابات الزمالك من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتقدم في أول يوم  كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي  ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن. 

لحظة وصول قائمة حسين لبيب إلى مقر نادى الزمالك  (فيديو)

بالأحضان.. قائمة حسين لبيب تقدم أوراق ترشحها لانتخابات الزمالك

https://www.youtube.com/shorts/tPuy_sZjgUE 

نيرة الأحمر
نيرة الأحمر
نيرة الأحمر
نيرة الأحمر
نيرة الأحمر الزمالك نادي الزمالك أوراق ترشيحها انتخابات الزمالك

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