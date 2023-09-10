بالأحضان.. قائمة حسين لبيب تقدم أوراق ترشحها لانتخابات الزمالك

وصلت منذ قليل قائمة حسين لبيب إلى مقر نادي الزمالك للتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وظهرت القائمة بالكامل بالزي الأبيض خلال تقديم أوراق ترشحها لانتخابات الزمالك.

واستقبل حسين لبيب وأحمد سيمان بعضهما بالأحضان أمام نادي الزمالك.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس بتقدم تسعة مرشحين.

وتقدم أمس السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبدالعال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ومن المنتظر تواجد حسين لبيب وقائمته اليوم في النادي والتقدم بأوراق ترشحهم بشكل رسمي معًا في رسالة واضحة لوجودهم في قائمة واحدة والتدعيم.

موقف مرتضى

وكشف مصدر عن موقف مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى من خوض انتخابات الزمالك وتقديم أوراق ترشحهم في اليوم الأخير.

وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية عن إمكانية ترشح مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى في انتخابات الزمالك.

ترشح مرتضى

وقال المصدر: "مرتضى منصور لن يخوض انتخابات الزمالك وأحمد مرتضى أيضًا لن يتقدم بأوراق ترشحه".

وتابع: "تم اتخاذ قرار نهائي بعدم ترشح مرتضى أو أحمد مرتضى والأمر انتهى تمامًا والثنائي لن يكون موجود في انتخابات الزمالك المقبلة".

وشدد المصدر على أن علاء مقلد الوحيد من المجلس السابق هو الذي تقدم بأوراق ترشحه بالأمس لكن اللجنة لم تقبل أوراقه بسبب عدم وجود أصل شهادة الميلاد على أن يقوم باستكمال أوراق ترشحه اليوم الأحد.