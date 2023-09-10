بشير عبدالفتاح يكشف تفاصيل اللقاء بين الرئيس السيسي وأردوغان بقمة العشرين

قال بشير عبدالفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قمة العشرين طغى عليها موضوع دول الجنوب العالمي، مشيرًا إلى أن الهند التي تستضيف الدورة الحالية وتقدم نفسها للعالم كمتحدث لدول الجنوب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العاصفة "دانيال"، أن الهند تحاول أن تكون المتحدث باسم دول الجنوب ودعت عدد من هذه الدول كدول شرف ومسألة الديون من أكثر القضايا التي تؤرق دول الجنوب بما يرهق هذه الدول ويعيق التنمية فيها مسألة المناخ والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الدول المتقدمة عليها أن تتحمل نصيب الأسد من معالجة هذه الأمور لأنها المتسببة في الانبعاثات.

وأكد، أن دول الجنوب ستكون محط اهتمام في الفترة المقبلة وثبت أن كل مشاكل الجنوب يتم تصديرها لدول الشمال خاصة أنها المسئولة عن هذه المشاكل.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأردوغان

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي، وأردوغان، فإن الرئيسان يريدان التوصل في عملية التقارب والمصالحة بين مصر وتركيا بدليل أنهما لايفوتا الفرصة إلا ويتحدثا هاتفيا ويحدث نقاش لكافة النقاط الخلافية مثل ليبيا وشرق المتوسط وأبدى الطرفان الموافقة لعملية المصالحة والوصول لما كانت العلاقات عليه قبل 2013.