حصريًا.. "الحياة" تحتفل بمئوية سيد درويش وتُذيع حفل على الحجار الليلة

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بمئوية الفنان الراحل سيد درويش، وتُذيع حفلة الفنان علي الحجار الليلة حصريًا، من نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيله والمُقامة تحت شعار «مئوية فنان الشعب».

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وآخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والتي تصدرت خلالها «الحياة» تريند موقع التواصل الاجتماعي X، «تويتر» سابقًا لأسبوعين متتاليين.

ومن المُقرر، أن يُطرب الفنان علي الحجار مستمعيه بعدد من أهم أغنيات «فنان الشعب» سيد درويش.

سيد درويش (1939-2008) هو شاعر وكاتب مصري مشهور وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. وُلد في قرية البصارطة بمحافظة دمياط في مصر.

يُعتبر سيد درويش من رواد الشعر الحديث والمعاصر في العالم العربي.

تميزت قصائده بأسلوبها الفريد والمبتكر واستخدامه اللغة البسيطة والعفوية، وكان يعبّر عن الحب والحزن والوطنية والحرية والعدالة الاجتماعية في قصائده.

سيد درويش كان شاعرًا ملتزمًا وناقدًا اجتماعيًا، تناول في قصائه قضايا المجتمع والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي. كان له تأثير كبير في الثقافة العربية والأدب العربي المعاصر.

تم ترجمة قصائد سيد درويش إلى العديد من اللغات العالمية، وحازت على احترام وتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء. توفي سيد درويش في العام 2008، ورغم رحيله، ما زالت أعماله الشعرية تستمر في أن تلهم وتلامس قلوب القراء والمحبين للشعر.

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ 100 لرحيل فنان الشعب سيد درويش، أحد أهم المطربين والملحنين في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، الذي عُرف بشرقية ألحانه وطرب غنائه، وبعد مسيرة فنية قصيرة ولكنها كانت مؤثرة، توفي فنان الشعب سيد درويش 10 سبتمبر عام 1923 عن عمر 31 عاما.