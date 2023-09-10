الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصريًا.. "الحياة" تحتفل بمئوية سيد درويش وتُذيع حفل على الحجار الليلة

سيد درويش
سيد درويش

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بمئوية الفنان الراحل  سيد درويش، وتُذيع حفلة الفنان علي الحجار الليلة حصريًا، من نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 100 عام على رحيله والمُقامة تحت شعار «مئوية فنان الشعب».

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات شبكة تليفزيون الحياة في البث الحصري والمباشر لعدد من الفعاليات الفنية، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وآخرها فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والتي تصدرت خلالها «الحياة» تريند موقع التواصل الاجتماعي X، «تويتر» سابقًا لأسبوعين متتاليين.

ومن المُقرر، أن يُطرب الفنان علي الحجار مستمعيه بعدد من أهم أغنيات «فنان الشعب» سيد درويش.

سيد درويش (1939-2008) هو شاعر وكاتب مصري مشهور وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. وُلد في قرية البصارطة بمحافظة دمياط في مصر.

يُعتبر سيد درويش من رواد الشعر الحديث والمعاصر في العالم العربي. 

تميزت قصائده بأسلوبها الفريد والمبتكر واستخدامه اللغة البسيطة والعفوية، وكان يعبّر عن الحب والحزن والوطنية والحرية والعدالة الاجتماعية في قصائده.

سيد درويش كان شاعرًا ملتزمًا وناقدًا اجتماعيًا، تناول في قصائه قضايا المجتمع والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي. كان له تأثير كبير في الثقافة العربية والأدب العربي المعاصر.

تم ترجمة قصائد سيد درويش إلى العديد من اللغات العالمية، وحازت على احترام وتقدير الجمهور والنقاد على حد سواء. توفي سيد درويش في العام 2008، ورغم رحيله، ما زالت أعماله الشعرية تستمر في أن تلهم وتلامس قلوب القراء والمحبين للشعر.

وتحل اليوم الأحد الذكرى الـ 100 لرحيل فنان الشعب سيد درويش، أحد أهم المطربين والملحنين في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، الذي عُرف بشرقية ألحانه وطرب غنائه، وبعد مسيرة فنية قصيرة ولكنها كانت مؤثرة، توفي فنان الشعب سيد درويش 10 سبتمبر عام 1923 عن عمر 31 عاما.

سيد درويش الحياة علي الحجار حصريا مئوية

مواد متعلقة

حسام داغر يستعرض غرفة سامية جمال: اشتريتها من مزاد أنتيكات (صور)

بعد يسرا وعبدالجليل.. كيف اعتمد حسن الرداد على ضيوف الشرف في "بلومندو"؟

الإيرادات السبب.. رفع فيلم مندوب مبيعات من دور العرض

"أحيت تراث فنان الشعب".. تعرف على تاريخ إنشاء جمعية "أصدقاء موسيقى سيد درويش"

مى فاروق تتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "ليه؟"

بعد فيلم عصابة عظيمة.. أهم أعمال إسعاد يونس بالسينما

سبب نجاح ليلى علوى وبيومى فؤاد واستعدادهما لفيلم جديد

إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار بشخصية "باربى"

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

الأهالى يستغيثون.. مخلف خطر يتسبب فى وفاة شخصين واختناق 14 آخرين ونفوق 3 مواشى بالغربية

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل