ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

يسعى المصلون بشكل يومي للتعرف على مواقيت الصلوات الخمسة لأداء ثاني فرض في الإسلام، ويكثر التساؤل مع الساعات الصباحية عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في محافظات مصر، طبقا لتوقيت كل محافظة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

لذا ننشر من خلال "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر في القاهرة

صلاة الفجر 5:04 صباحًا

صلاة الظهر 12:54 مساءً

صلاة العصر 27: 4 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:15 مساءً

صلاة العشاء 8:34 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 11 سبتمبر

صلاة الفجر 5:07 صباحًا

صلاة الظهر 12:59 مساءً

صلاة العصر 4:33 مساءً

صلاة المغرب 7:20 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:59 صباحًا

صلاة الظهر 12:50 مساءً

صلاة العصر 4:24 مساءً

صلاة المغرب 7:12 مساءً

صلاة العشاء 8:31 مساءً

مواعيد الصلاة بجنوب سيناء اليوم الإثنين 11 سبتمبر

صلاة الفجر 4:56 صباحًا

صلاة الظهر 12:42 مساءً

صلاة العصر 4:13 مساءً

صلاة المغرب 7:02 مساءً

صلاة العشاء 8:18 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 سبتمبر في أسوان

صلاة الفجر 5:06 صباحًا

صلاة الظهر 12:48 مساءً

صلاة العصر 17: 4 مساءً

صلاة المغرب 7:07 مساءً

صلاة العشاء 8:21 مساءً

مواقيت الصلاة في المنصورة اليوم الإثنين 11 سبتمبر

صلاة الفجر 5:02 صباحًا

صلاة الظهر 12:53 مساءً

صلاة العصر 4:27 مساءً

صلاة المغرب 7:13 مساء

صلاة العشاء 8:33 مساءً

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الإثنين 11 سبتمبر

صلاة الفجر 5:10 صباحًا

صلاة الظهر 12:54 مساءً

صلاة العصر 4:25 مساءً

صلاة المغرب 7:11 مساءً

صلاة العشاء 8:28 مساءً