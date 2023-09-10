أحمد سليمان: مجلس الزمالك القادم سيكون "متجانسًا" لعبور الأزمات

قال اللواء أحمد سليمان، إن نجاحه بانتخابات نادي الزمالك سيكون بإرادة أعضاء الجمعية العمومية، وأن المجلس القادم سيقوم بتقسيم الأدوار والتخصصات للعبور بالأزمات الموجودة داخل النادي.

وأضاف عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمنصب عضو مجلس إدارة النادي: "سيكون هناك دور كبير لأصحاب الخبرات في جميع الملفات الرياضية".

وكان قد عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد خلال المعسكر المغلق بمصر الجديدة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول المرحلة المقبلة، وشرح كل مراحل التدريبات وأبرز الفقرات التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

مواجهة أرتا سولار الجيبوتي

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى غدًا الإثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

انتظام شيكابالا

بينما انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال المران الصباحي للأبيض اليوم الأحد، ضمن المعسكر المغلق للفريق بمصر الجديدة.

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية باجهاد عضلي، و أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي.