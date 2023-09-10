الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال استئناف سيد عزام المقاول النصاب بعين الصيرة

محكمة
محكمة

تواصل محكمة مستأنف مصر القديمة، غدًا استئناف سيد عزام المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة.

وأصدرت جنح مصر القديمة حكمًا بمعاقبة المقاول المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، بالسجن 109 سنوات في 66 قضية نصب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من 5 أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

في سياق منفصل، أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية دعوى استئناف مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مستريح الأدوات الصحية"، لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

حملت رقم القضية 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية، لجلسة 15 أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع والاطلاع على المستندات. 

تقدم مقيمى الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كل من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين بدون وجه حق.

تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدًا بأموال الشاكين أضرارًا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم، والتى وقعت بناء على تدبير وخطة محكمين بعد أن أدى كل منهم دوره فيها.

وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى تسلم أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثًا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاثة اشهر، وذلك على سند من القول، أن شقيق المشكو فى حقه الأول، وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية "ش.م.م".

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