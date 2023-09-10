كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى الطوباوي ريكاردو للقديسة حنة الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي ريكاردو للقديسة حنة الفرنسيسكاني الشهيد، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: “لقد نجا شهيد اليابان المستقبلي ريتشارد للقديسة حنة من موت عنيف عندما كان طفلاً. وبفضل شفاعة القديسة حنة والدة السيدة العذراء مريم، نجا من الذئب الذي هجم عليه فسبب بعض الإصابات، وكدليل شكر أضاف اسم القديسة حنة إلى اسمه”.

نشأته

ولد ريتشارد للقديسة حنة في بلجيكا، في هام سور هيور، عام 1585، لكنه انتقل في سن مبكرة جدًا إلى بروكسل لتعلم مهنة الخياطة. في التاسعة عشرة من عمره، تعرض لأزمة دينية خطيرة بسبب الوفاة المأساوية لأحد أقرانه، فقرر الانضمام إلى الرهبان الفرنسيسكان الصغار في نيفيل. وقدم نذوره الرهبانية في 22 أبريل 1605م. كان لدى الراهب الشاب بالفعل خبرة في النشاط المهني، وكان يُعتبر ماهرًا في مجال الأعمال التجارية، وقد أرسله رؤساؤه إلى روما للاهتمام ببعض الأعمال الورقية. لكنه التقى في المدينة الخالدة بمجموعة من رجال الدين الذين كانوا يستعدون للمغادرة لتبشير اليابان. انضم الأخ ريكاردو إلى المشروع مليئًا بالحماس.

كانت الرحلة إلى الشرق الأقصى طويلة ومتعبة. كانت وجهته الأولى المكسيك، ثم الفلبين (1611) حيث مكث لمدة عامين لإكمال دراسته في الفلسفة واللاهوت ورُسم كاهنًا. ثم وصل أخيرًا إلى اليابان،ولكن لسوء الحظ، كان المناخ تجاه المبشرين في البلاد معاديًا للغاية واضطر الراهب إلى العودة إلى مانيلا. وبعد ذلك بعامين، ذهب مرة أخرى إلى بلد "الشمس المشرقة"، متظاهرًا بأنه تاجر. لقد مارس خدمته وسط مخاطر كثيرة، بذل قصارى جهده من أجل المسيحيين الذين أجبروا على أن يعيشوا إيمانهم في الخفاء. بعد أن حذره راهب دومينيكاني من أن نشاطه أصبح الآن معروفًا للسلطات وأن حياته في خطر شديد، لم يرغب ريكاردو في الفرار وبقي بين المؤمنين.

وتم القبض عليه بمجرد اعترافه. تم حبسه في سجون ناغازاكي ثم في سجون أومورا، سجن مع بعض المؤمنين المسيحيين ، فكان بعظاته لهم يقوي إيمانهم ، فقاموا بالصلاة معاً . نُقل مرة أخرى إلى ناغازاكي (سبتمبر 1622)، مع بعض رفاقه، مقيدًا كالحيوانات، وقضى الليلة التي سبقت استشهاده في قفص، تحت أمطار غزيرة. في صباح اليوم التالي، تم ربطه على وتد، وتم حرقه بنيران بطيئة مع واحد وعشرين من رفاقه الآخرين. وتم قطع رؤوس ثلاثين آخرين بدلاً من ذلك. تم تطويب شهداء اليابان من قبل البابا بيوس التاسع في عام 1867. وتم إحياء ذكرى ريتشارد للقديسة حنة في يوم وفاته في 10 سبتمبر 1622.