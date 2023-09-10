الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل أول اجتماع للجنة المشروعات الخضراء بدمياط

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط

ترأست د.منال عوض، محافظ دمياط أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة.

وتناول الاجتماع اختيار المشروعات بالفئات الستة التى تشمل "المشروعات الكبيرة ،المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "والتى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجارى ، حيث تم الاختيار بشكل مبدأي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الاخضر والذكى ، واستبعاد المشروعات التى لم يتوفر فيها هذين المكونين ، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حدا ، لعرضهم على اللجنة العليا للمبادرة.

وأكدت د.منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل مشرف بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.

وتابعت المحافظ الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها؛ نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله بحيث يتم تحويلها مبنى ديوان عام المحافظة.

دمياط المشروعات الوطنية المشروعات الخضراء منال عوض إقليم محافظة دمياط

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