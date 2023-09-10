مع بدء انتقال المديريات.. محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية

تفقّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، سير العمل بـ العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة مع بداية انتقال المديريات رسميًا؛ للاطمئنان على حركة الأعمال واستقرار العاملين، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والمسئولين المعنيين.

وزار المحافظ مقار المديريات المختلفة والتقى العاملين، وشدّد على قيام المديريات بسرعة نقل أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللازمة لسير منظومة العمل دون عوائق، وقيام كل مديرية بتوفير وسائل انتقال للعاملين، وتوفير زي إضافي لكل موظف، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الحضانة تيسيرًا على الأمهات العاملات هناك.

من ناحية أخرى، وجّه المحافظ باستكمال تأثيث نموذج المنزل البيئي وإنهاء أعمال اللاند سكيب، لافتًا لمراعاة نوعية الأشجار المنزرعة وزراعة أشجار مثمرة قدر الإمكان، كما أكّد وضع لافتات واضحة على جانبي المدخل الرئيسي تحمل اسم (العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد).

◘ محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز باريس

وتفقّد محافظ الوادي الجديد، اليوم، الممشى الجاري تدشينه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز حيث وجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي. كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.