الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. محاكمة مسجل خطر بتهمة استعمال القوة ضد الشرطة في شبرا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، غدًا، محاكمة مسجل خطر اشترك مع آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة، استعملوا القوة ضد رجال الأمن لمحاولة الهرب منهم أثناء ضبطه في القضية رقم 6445 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1769 لسنة 2021 كلية جنوب بنها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم جابر، وأمانة السر هاني خطاب.

وكشف أمر الإحالة عن قيام كل من "نبيل ح. ر"، 24 سنة فني، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، و"محمد ع. م"، 20 سنة، عامل، مركز بلبيس محافظة الشرقية، و"حمدي أ. ح"، 24 سنة، بدون عمل، مقيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أشهروا في وجههم أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم؛ وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهمين حصلوا واحتفظوا بأسلحة نارية غير مرخصة (فردين خرطوش - مسدس)، كما حصلوا واحتفظوا بذخائر (أكثر من طلقة) التي تستخدم في الأسلحة النارية المذكورة سابقًا، دون أن يكون لديهم ترخيص لامتلاكها أو حيازتها.

محكمة جنايات شبرا الخيمة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة أسلحة نارية أعيرة نارية القوة و العنف و التهديد

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