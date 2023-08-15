الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل شخص بشبرا الخيمة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلى، وأمانة سر هاني خطاب بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في  لخلافات بينهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم ويدعى ا ا ك وشهرته منص قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين، سبق الحكم عليهم، بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف سابق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

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