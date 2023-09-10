تفاصيل تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مستمر بمكاتب التنسيق بالجامعات وأيضا متوفرة عبر الإنترنت "الأون لاين" خلال الموقع المخصص للتنسيق حيث يتابع الكثير من الطلاب والطالبات أخر مستجدات التسجيل في المرحلة الثالثة، وكذلك أيضا مرحلة تقليل الاغتراب حيث يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول وحتى الثاني نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة فيما يستمر تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم.

تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وشهدت مكتب تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة إقبال عدد من الطلاب منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، ولا يزال التوافد مستمر حتى انتهاء يوم العمل في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث يستقبل الموقع الالكتروني رغبات الطلاب في المرحلة الثالثة حتى يوم الاثنين المقبل حيث استقبل موقع التنسيق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من يوم الأربعاء الماضي 30 من شهر أغسطس المنصرم وحتى الأول من شهر سبتمبر الجاري ليستأنف عمله بدءا من أمس السبت ولمدة يومين لإتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل.

قال المهندس أحمد رجب مندوب إتصال مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن الإقبال على المكتب للتسجيل الرغبات اليوم والأيام الماضية كانت مقبولة لحد كبير حيث يستعين الكثير من الطلاب بخبرات المتخصصين في مكتب التنسيق حيث تجهيزات كلية الزراعة لهذه المرحلة بـ 4 معامل حاسب الى ضمن استعداداتها لاستيعاب الطلاب بناء على توجيهات الدكتور سامح عبدالفتاح عميد الكلية.

طرق تسجيل رغبات في المرحلة الثالثة 2023

وللتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني في المرحلة الثالثة يمكنكم ذلك عبر الدخول هنا

كما يتم اختيار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدونين على شهادة الثانوية العامة والضغط على الدخول.

بعد ذلك يقوم الطالب بترتيب الكليات والمعاهد المتاحة لهم حسب اولويتها لرغباته ومن ثم الضغط على التالي

وذلك يكون الطالب قد تمكن من تسجيل رغباته للمرحلة الثالثة وتتيح له الموقع التعديل خلال فترة السماح والتي ستنتهي يوم الاثنين المقبل.

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلانها عبر الدخول إلى الموقع ذاته من هنا.

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