الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تسليك وتطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد،  تكثيف أعمال تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها وخاصة في فصل الصيف.

تفاصيل أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي 

وقال اللواء عصمت، إن تلك الأعمال تشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، لافتا إلى أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء وفي سباق مع الزمن حتى يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد بكل منطقة.

تطهير بالوعات الصرف من المخلفات والرواسب

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك فرقا أخرى تعمل على تطهير بالوعات الصرف من المخلفات والرواسب، وتعمل تلك الفرق أيضا على تركيب أغطية خرسانية جديدة محكمة، بدلا من التي يتم سرقتها، والتي تعد إهدارا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرا على أرواح المواطنين بمحافظات القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد".

وأضاف أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة شبكات وخطوط الصرف ومحطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، عن طريق الخطة الموضوعة والتي تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية في محافظات القناة بما يضمن الاستمرارية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور وتفقد ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.

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