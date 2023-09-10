الزلازل وماهيتها.. نرشح لك أهم الكتب التي تناولت "غضب الطبيعة"

استيقظ العالم، صباح أمس، على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر ألا وهو الزلازل الذي تعرض له المغرب الشقيق.

الزلازل واحدة من الظواهر الجيولوجية التي يتعرض لها سطح الأرض وفي التقرير التالي نقدم لك كتبًا تناولت ظاهرة الزلازل وماهيتها وكيفية الحماية من مخاطرها.

ــ الزلازل حقيقتها وآثارها

الكتاب صادر عن سلسلة عالم المعرفة، من تأليف الباحث دكتور شاهر جمال آغا. ويضم الكتاب 11 فصل هي: كلمة عن أصل الأرض ــ مسببات الزلازل ــ القياسات الزلازالية ــ الأمواج الزلازالية ــ المقاييس الزلازالية ــ توفع الزلازل ــ مظاهر مرتبطة بالزلازل ــ الإنسان والزلازل ــ الزلازل في خارطة العالم ــ قصص من الزلازل.

والكتاب يتناول ويدرس ظاهرة الزلازل، ليس بشكل مبتور ومنفصل عن المكان الذي تحدث فيه وهي الأرض، بل يستعرض الكتاب بشكل مبسط للإطار الذي تتكون فيه الزلازل من خلال تقديم صورة مختصرة ومركزة عن منشأ الأرض وبنيتها الداخلية وقشريتها القارية والمحيطية وحركة المواد المكونة للأرض.

ــ كل شئ عن البراكين والزلازل

والكتاب صدر في نسخته العربية عام 1971 عن دار المعارف، من تأليف فردريك بو وترجمة دكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان.

يضم الكتاب 15 فصلاً هى: بعد ألف سنة ــ كيف يثور البركان؟ ــ مولد بركان ــ البراكين ليست جميعها متشابهة ــ حلقة نار المحيط الهادي ــ بقع ضعيفة أخري ــ انفجار الإعصار ــ انفجارات المرجل ــ معالم تجذب السائحين ــ كفة الحسنات ــ الوفية العجوز ــ عندما تزلزل الأرض زلازالها ــ حركات علوية وسفلية وجانبية ــ رسائل من الأعماق ــ الاستعداد للزلزال القادم.

والكتاب يقدم معلومات شيقة بطريقة مبسطة وبطريقة سلسة للقارئ غير المتخصص، لفهم ما يحدث في باطن الأرض من حركات جيولوجية وغير ذلك.

ــ الزلازل وتخفيف مخاطرها

والكتاب من تأليف د.جلال الدبيك الذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أن الزلازل ظاهرة جيوفيزيائية بالغة التعقيد، تظهر كحركات عشوائية للقشرة الأرضية علي شكل ارتعاش وتموج عنيفين، وذلك نتيجة لاطلاق كميات هائلة من الطاقة تتولد نتيجة لحصول انكسارات أرضية في طبقات الأرض السطحية، وبالتالي تعرض هذه الطبقات وبشكل خاص في منطقة الصدوع الأرضية أو بالقرب منها لإزاحات عمودية و / أو أفقية بين صخور الأرض، وذلك نتيجة لتعرضها المستمر للتقلصات والضغوط الكبيرة.

وتتراوح الزلازل في شدتها من هزات خفيفة بسيطة الضرر، إلي هزات عنيفة تودي إلي تشقق سطح الأرض، وتكوين الحيود والانزلاقات الأرضية، وتحطيم المباني والطرق وخطوط الماء والكهرباء وغير ذلك. ويتعاظم تأثير الهزات في الأراضي الضعيفة وخصوصا في الرواسب الرملية والطينية حديثة التكوين.

ــ الزلازل والبراكين

الكتاب من تأليف علي حسن موسي، وصدر عن دار الفكر المعاصر، ويتناول الارتباط بين ظاهرتي الزلازل والبراكين، ومناطق توزعهما الجغرافي عبر مناطق الكرة الأرضية، سواء في اليابسة أو المياه كما في المحيطات والبحار وكيف أن الظاهرتين تعبير عن قلق الأرض وضعفها في بعض المناطق، كونها لا تتشكل عموما سوي في مناطق الضعف من القشرة الأرضية، غير أنهما ــ الزلازل والبراكين ــ تفترقان عن بعض من زاوية النتائج المترتبة عن كليهما .

ــ الزلازل والبراكين وبنية الكرة الأرضية

والكتاب واحد من سلسلة موسوعة “كولنز” الميسرة، في نسختها العربية، والصادرة عن دائرة النشر والترجمة في لبنان.

في هذا الجزء من الموسوعة والذي يتناول موضوع الزلازل والبراكين، والتي هي من السمات الطبيعية الأشد خطورة علي كوكب الأرض، ويكشف الكتاب كيف أن الصفائح الصخرية الهائلة التي يتكون منها وتشكل القشرة الأرضية وكيف تعيد باستمرار تشكيل عالمنا.

كما يتطرق الكتاب إلي الكيفية التي تتحرك بها صفائح القشرة الأرضية والتي لا نشعر بها، ولكنها مع ذلك تحدث تغيرات كبيرة في سطح الأرض علي المدي الطويل. وكيف أن هذه الحركات تسبب زلازل تؤدي بدورها إلي فورانات بركانية وغير ذلك من موضوعات الكتاب.