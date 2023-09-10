الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: مصر تطرح قضايا تهم الدول النامية والإفريقية فى المحافل الدولية

الباحثة فردوس عبدالباقى
الباحثة فردوس عبدالباقى

قالت الباحثة فردوس عبدالباقي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الأوكرانية نتجت عنها عدة أزمات أخرى، بدءًا من الأمن الغذائي والطاقة والتكتلات بين مجموعتين من الدول: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومن ناحية أخرى، الصين التي بدأت تظهر بقوة في التنمية والرؤى الإصلاحية.

وأضافت، خلال حوار لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصين تريد إصلاحات اقتصادية تشمل أكثر الدول النامية بالقيم التي وضعتها الولايات المتحدة، خاصةً أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تدهورت خلال جائحة كورونا، مما أثَّر على سلاسل الإمداد والتوريد.

باحثة: الأزمة الأوكرانية نتجت عنها عدة أزمات أخرى بدأ العالم يواجهها في الآونة الأخيرة

وأوضحت الباحثة أن مصر تطرح قضايا وأفكارًا اقتصادية التي تهم الدول النامية والإفريقية في المحافل الدولية، ومنها مثل قمة بريكس، وهذا يدل على التوازن في العلاقات الخارجية بأنها ليست محسوبة على جانب دون الأخ، وتعامل كل الدول بالمساوية. 

باحثة فردوس عبد الباقي المحافل الدولية العشرين افري

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