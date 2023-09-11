الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كان يدعم الشباب.. كواليس لقاءات إحسان عبدالقدوس بالمواهب الصحفية

إحسان عبدالقدوس
إحسان عبدالقدوس

تناولت العديد من الأقلام الصحفية حياة الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس سواء الحياة الأدبية أوالشخصية، ومن بين هؤلاء الكتاب، الكاتب محمد جبريل الذي كشف في كتاب" ناس من مصر" عن دعم الأديب إحسان عبدالقدوس للمواهب الشابة، كما كشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياته، وأخر اللقاءات الصحفية له.

فقال جبريل:" في أيام إقامته بمستشفى المقاولون العرب سلمت الصحفي الشاب حين ذاك مصطفى القاضي بضعة أسئلة أعرف في إحسان تشجيعه للمواهب الشابة، قدم أحمد بهاء الدين في "فاروق ملكا" وأتاح له ولصلاح جاهين من بعده رئاسة تحرير صباح الخير وكان كلا منهما في مطلع عقده الثالث.

"تميزت أمى على رجال عصرها".. هكذا رد إحسان عبد القدوس على منتقديه لدفاعه عن المرأة


دعم إحسان عبدالقدوس للمواهب الشابة

txt

"تميزت أمى على رجال عصرها".. هكذا رد إحسان عبد القدوس على منتقديه لدفاعه عن المرأة

تابع جبريل:"روي لي عاطف الغمري عن فترة عمله تحت رئاسته في الأهرام وحرصه على تشجيع الأجيال الصحفية الطالعة إشارة رائعة سناء البيبسي إلى تلك الفترة القصيرة التي أمضاها عبد القدوس في رئاسة مجلس إدارة الأهرام حرص أن يحتفظ بروح المرح والنشاط في السيرك كله، وأن يترك كل شيء يسير على طبيعته.

واستكمل جبريل:" لا يحاول أن يجعل من الأسد نعامة، ولا من الديك فرخة، أو من القرد غزالا، أو من البلياتشو إمام مسجد، إضافة إلى ضرورة أن يدفع بالمواهب الجديدة ويفتح لها أوسع الأبواب"، وأضيف من كلمات البيسي عن إحسان أنه لو لم يكن له سوى هذا الدور في تاريخنا الصحفي المعاصر لاستحق أن يكون بهذا الدور من الخالدين".

وقدم القاضي نفسه إلى الأطباء ابنا لشقيقة إحسان فأذنوا له بزيارته، وأعجب عبد القدوس بحيلة القاضي، وبدأ في الإجابة عن الأسئلة حين تبين الطبيب حقيقة الأمر أظهر غضبه وأمر مصطفى القاضي بالانصراف حالًا؛ لأن إحسان طلب أن يواصل حواره فقد أثبت أنه صحفي شاطر، ظل إلى نهايات أيامه ناظر مدرسة صحفية ملتزمة ورائدة.

يشار إلى أن إحسان عبدالقدوس أديب من مواليد الشرقية ترك ثروة هائلة من المؤلفات التي كان معظمها مناصرًا للمرأة، وأثر المكتبة الثقافية بالكثير من الكتب والروايات التي مازالت الأجيال ترتوي منها.
◘ اقرأ ايضًا:

تجسد حياته في حى العباسية.. كواليس كتابة رواية "أنا حرة" للراحل إحسان عبدالقدوس

الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس الحياة الأدبية كتاب ناس من مصر الكاتب محمد جبريل مستشفى المقاولون العرب مصطفى القاضي

مواد متعلقة

"تميزت أمى على رجال عصرها".. هكذا رد إحسان عبد القدوس على منتقديه لدفاعه عن المرأة

«صداقة قوية».. محمد جبريل يكشف كواليس علاقته بالراحل إحسان عبدالقدوس

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية