تدشين مبادرة "تحويشة" بكفرالشيخ لتمكين المرأة اقتصاديًا

دشنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة»، مبادرة (تحويشة) للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية برعاية وحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة ومؤسسة صناع الخير، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

فكرة مبادرة «تحويشة» تطوير آلية عمل مجموعات الادخار

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن الفكرة من إطلاق محاكاة (تحويشة) هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى والتماشى مع تطورات العصر بهدف نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية، لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

قومى المرأة بكفرالشيخ يبدأ فعاليات التعريف ببرنامج تحويشة

وأضاف أن المجلس القومى للمرأة بدأ فعاليات التعريف ببرنامج "تحويشة" فى مركز شباب الجزيرة الخضراء التابع لإدارة شباب مطوبس على مدار يومى 10 و11 سبتمبر الجارى، وذلك للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإدارى الفرع والأمانة وموظفى بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب التعريف بدور وأنشطة المجلس

أقيمت فعاليات محاكاة "تحويشة" بمركز شباب الجزيرة الخضراء بإشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تقوم بتدشين عدة فعاليات في عدد من القري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي ذلك فضلا عن تنفيذ عدة دورات تدريبية توعوية.