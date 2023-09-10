خالد البلشى: مفاوضات مع وزارة الشباب لتبعية نادى الصحفيين للنقابة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك مفاوضات مع وزارة الشباب والرياضة بشأن نادي الصحفيين بالبحر الأعظم، موضحًا أنه التقى الوزير في وقت سابق، كما تم عقد جلسة بحضور مجلس النقابة وإدارة النادي وقيادات الوزارة لبحث الأمر.

وأوضح في لقاء له مع محرري نقابة الصحفيين: نحن الآن في مرحلة متقدمة للتفاوض لحل أزمة النادي وحصلنا على وعود بافتتاحه قريبًا، كما نأمل أن تسفر المفاوضات على تبعية النادي للنقابة بشكل أو بآخر، معلقًا: من المهم أن يكون للزملاء نادٍ، كاشفًا عن أنَّ تبعية هذا النادي للنقابة هي محل نقاش حقيقي، ولكن هذه التبعية ليست خاصة بالإدارة.

كما كشف عن العمل على تخفيض مديونية نادي الصحفيين بالإسكندرية، والتفاوض مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وبعد إتمام هذا الأمر سوف يتم العمل على سرعة إنشاء النادي بالشكل الذي يوفر متنفسًا للصحفيين.

التجهيز لمؤتمر عام للصحافة وآخر اقتصادي

وأشار البلشي إلى أنه سيتم التجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر اقتصادي، خاصة أن الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عام.

وأضاف «البلشي» أنه تحدث في جلسة الحوار الوطني عن رؤية كاملة تقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية، كاشفًا عن أنه تحدث مع المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأعلن أن هناك صحفًا أخطرت النقابة بشكل رسمي، أنها تطبق الحد الأدنى للأجور، وهناك مفاوضات مع صحف أخرى لرفع المرتبات والوصول بها إلى الحد الأدنى للأجور، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير المحتوى خاصة أن هذا التطوير جزء من تطوير الوضع الاقتصادي للصحافة.

وأشار البلشي، إلى أن اختفاء حرية الصحافة يعد الأزمة الحقيقية وراء ظهور محتوى غير لائق في البث المباشر، موضحًا أنه عندما تتناول الصحافة القضايا الجادة، وتُتاح لها الفرصة لنشر المعلومة الحقيقية، سيتراجع محتوى البث المباشر غير الجيد.