وفد جامعة أسوان يشارك فى أسبوع شباب الجامعات الـ13

بمشاركة 53 طالبًا..

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، بوفد طلابي عدده 53 طالبًا وطالبة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر المُقام بجامعة حلوان.

وتُقام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

أسبوع شباب الجامعات الـ13

من جهته، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أهمية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان الذي يُعد فرصة طيبة لتفعيل دور الشباب في المنافسة الشريفة في مختلف الأنشطة الطلابية في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والفنية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أنه يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب والعمل على احتضانهم بعيدًا عن الأفكار الهدّامة، والعمل على تعزيز الانتماء والولاء لديهم بإنجازات الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانًا من إدارة الجامعة بمكانة الشباب قادة المستقبل وأملها المنشود في الاستفادة من قدراتهم البدنية والعمل على تفريغ طاقاتهم فيما هو مفيد.

الأنشطة الطلابية خلال أسبوع الشباب

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشارك في عدد 7 أنشطة طلابية مختلفة وهي الجوالة، الخدمة العامة، أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة علمية، وأنشطة فنية.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسوان أنه تقام اليوم العديد من المنافسات الرياضية بين جامعة أسوان والجامعات المشاركة، ويعمل وفد جامعة أسوان على حصد العديد من الجوائز في مختلف المشاركات.

وجاءت فعاليات أسبوع شباب الجامعات بحضور كل من: الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالصادق، رئيس الوفد، ومدير عام رعاية الشباب والرياضة، وأعضاء الوفد المرافق.

وفد جامعة أسوان