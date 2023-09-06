الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نجحت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، برئاسة محمد يوسف، في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى: كوم امبو قبلي، وعزبة الواحي، والرغامة البلد، والعتمور بمركز كوم امبو، وقرى أبوالريش قبلي والسيل الريفي، والامبركاب بمركز أسوان. 

جاء ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

قامت القافلة بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات لعدد ٤١ حالة، وتحاليل لعدد 24 حالة. 

منظومة عمل متكاملة 

وقال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان: " إننا في  أسوان، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى".

وأعرب عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالقرى.

إجراء الفحوصات والتحاليل 

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم قافلة طبية للكشف علي الغير قادرين فى أسوان الكشف الطبي المجانى لمواطني القرى فى أسوان قافلة علاجية مجانية فى أسوان دعم المرضى الغير قادرين فى أسوان

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