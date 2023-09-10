اليوم.. داليا شوقى ضيفة "الستات مايعرفوش يكدبوا" على CBC

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" اليوم الأحد، الفنانة الشابة داليا شوقي في حديث عن كواليس دخولها عالم الفن وأحدث الأعمال الفنية المشاركة فيها.

كيفية تنسيق الملابس والألوان بصورة مبهرة

كما يقدم البرنامج فقرة خاصة عن كيفية تنسيق الملابس والألوان بصورة مبهرة من خلال نصائح تقدمها الاستايلست سارة مصطفى، فيما يقدم أحمد حسن مدرب اللياقة البدنية مجموعة من التدريبات الرياضية الآمنة للمبتدئين.

البرنامج تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا على قناة "CBC" في الثالثة عصرًا من السبت للأربعاء.

ويقدم البرنامج فقرات متنوعة وخدمية وفقرة ثابتة مع الشيف محمود سعد وأشهى الأكلات بأسهل الوصفات.