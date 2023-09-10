الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

الأرصاد: مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سبب ارتفاع الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذع على القناة الأولى المصرية، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 37 درجة في الظل

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع في الظل تكون 37 درجة مئوية، موضحة أن طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وأيضًا جنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

وأوضحت أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

وتابعت: "نشهد خلال فترات الليل نشاطًا للرياح يقلل نوعًا ما الإحساس بنسب الرطوبة العالية ويساعد على تلطيف الأجواء".

كما أكدت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف هذا الأسبوع حتى الثلاثاء المقبل، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

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