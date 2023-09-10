وزيرة الهجرة تهنئ المصرية چيهان الحسينى لتعيينها بمنصب مدعى عام بالمملكة المتحدة

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للدكتورة چيهان الحسيني، لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب المهم.

السفيرة سها جندي: ما حققته د. چيهان الحسيني يبرهن على ريادة المرأة المصرية في الخارج

وأكدت السفيرة سها جندي تميز وكفاءة المصريين وتميزهم في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عالًيا.

وعبرت سيادتها عن امتنانها لما حققته د. چيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت لهذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.

جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.

كانت حصلت المواطنه مصرية الأصل المستشارة د. جيهان الحسيني على لقب (مدعي عام) في بريطانيا كأول مواطن مصري يحصل على هذا اللقب.. وفي هذه المناسبة يتقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحده بخالص التهنئة إلي المستشارة د. چيهان الحسيني لتعيينها في هذا المنصب المهم.

وقالت المهندسة مرڤت خليل رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة إن دراسة القانون والدخول في السلك القضائى من أصعب الدراسات وادق مجالات العمل ويحتاج الكثير من الوقت والجود والمثابرة.

وأوضحت خليل في بيان الامس إن المستشاره د. چيهان الحسيني حصلت علي العديد من الشهادات لتصل إلي هذا المنصب الرفيع، حيث حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوًا في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز، وبالرغم من صعوبة هذه الاختبارات فإن العمل الجيد والاتقان والمثابرة والسمعة الطيبة والخبرة هم كانوا العوامل الأساسية التي ساعدت د.چيهان أن تتولي مثل ذلك المنصب.