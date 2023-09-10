المتهمون بقتل "عادل إمام" يصلون قاعة المحكمة

وصل قبل قليل إلى قاعة محكمة جنايات الفيوم المتهمون الأربعة بقتل سائق توك توك يدعى عادل إمام تحت حراسة مشددة، للمثول أمام هيئة المحكمة في التهم المنسوبة إليهم بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار أيمن ممدوح، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وهم كل من المتهم الأول محمد. ص. م ويبلغ من العمر 17 عامًا، محبوس، والمتهم الثاني رمضان. أ. ع ويبلغ من العمر 20 عامًا، هارب، والمتهم الثالث السيد. ص. ب ويبلغ من العمر 29 عامًا محبوس، والمتهم الرابع نور. ع. ر يبلغ من العمر 22 عامًا، هارب.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى قيام 4 عاطلين بالاعتداء على الشاب عادل إمام، والذي يعمل سائق توك توك، حيث عزموا على توصيلهم ليلًا لمكان ما وبعد أن تأكدوا من خلو المكان من المارة قاموا بالاعتداء عليه وحاول الشاب التصدي لهم والدفاع عن نفسه ولقمة عيشه، إلا أنهم باغتوه بعدة طعنات نافذة، وانهالوا عليه بالضرب، وسرقوا التوك توك، وتركوه مضرجًا في دمائه؛ وأحدثوا له كسرًا في الفقرة الخامسة وكسرًا بالرقبة وقطعًا بالحبل الشوكي وفروا هاربين.

لقي سائق التوك توك مصرعه متأثرًا بجراحه، بعد أن فشلت محاولات إنقاذه التي استمرت 15 يومًا.

إخطار مدير الأمن

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبشواي؛ يفيد العثور على شخص مصاب يدعى عادل إمام - 32 سنة - مقيم قرية النصارية؛ ملقى في أحد شوارع القرية، وبجسده عدة طعنات وفي حالة غياب عن الوعي.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى المركزي، وتبين إصابته بنزيف داخلي وكسر في الفقرة الخامسة، وكسر بالرقبة وقطع بالحبل الشوكي، وأجريت له عِدة عمليات جراحية، وظل في العناية المركزة لمدة 15 يومًا حتى لقي مصرعه.

وتمكنت مباحث مركز شرطة أبشواي من كشف لغز القضية خلال 24 ساعة وتم ضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقال محمود حسين، أحد أهالي القرية، إن الشاب القتيل عادل إمام، لديه 3 أطفال صغار في عمر الزهور؛ أكبرهم 4 سنوات، مردفًا: ظروفه على قده وراح اشترى توكتوك بالتقسيط يشتغل عليه؛ علشان يصرف على أسرته ويتولى رعايتهم.