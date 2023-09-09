سباق سيارات يتسبب فى وفاة شاب وإصابة زوجين بالفيوم

لقى رب أسرة يُدعى أحمد سيد عبد المطلب 29 سنة، مصرعه وإصابة زوجين آخرين في حادث مروري بعدما صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية وتتسابق مع سيارة أخرى بميدان عبدالمنعم رياض بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم .

حادث مصرع الشاب أحمد بالفيوم

وروى محمد علي ابن عم الشاب لـ“الدستور” تفاصيل مصرعه جراء حادث تصادم وقع بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض يوم الخميس الماضي أثناء عودة أحمد بصحبة ابن خاله وزوجته وابنه.

وتابع "علي" أن الضحية متزوج ولديه ولدان أعمارهما 4 سنوات، وطفل عمرها عام وكان يعمل في أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء الحادث كان في طريق العودة بعد زيارة أسرته وكان بصحبته ابن خاله وزوجته وابنه وأثناء عودتهم صدمتهم سيارة تسير بسرعة جنونية بحسب ما روى ابن عم المتوفى.

وأضاف ابن عم المتوفى أن السيارة المتسببة في الحادث، كان يقودها شاب متهور يسير بسرعة جنونية، وأثناء مرور أحمد بدراجته النارية بصحبة ابن خاله وزوجته صدمتهم السيارة وفر قائد السيارة هاربا تاركهم ينزفون على الطريق.

وأكمل علي حديثه أنه يوجد شاهد عيان كان متوقفا بجانب الطريق وشاهد الحادث، ووثق رقم السيارة المتسببة فيه بهاتفه، ولكن للأسف لم يتمكن من القيام بتصوير الشاب المتسبب في الحادث.

وأكد علي أن التقرير الطبي بشأن الإصابات التي تعرض لها أحمد جراء الحادث كانت تهشم في الجمجمة وقطع جذر المخ وترشيح في كل الجمجمة وغيبوبة تامة وكدمات بالرئتين، وتوقف بعضلة القلب، حتى توفي في الحال قبل انتقاله إلى المستشفى.

وتشخيص إصابة محمد بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وأجريت له عمليات تركيب شرائح ومسامير بالقدم وإصابة زوجته جهاد كمال بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وتجمع دموي.

التصريح بدفن جثمان

وأشارت أسرة الشاب المتوفي إلى أنهم تفاجأوا بقيام شخص آخر بتسليم نفسه واعترف بأنه من كان يقود السيارة.

وقمنا بعمل محضر بالواقعة حمل رقم 17191 لسنة 2023 جنح أول الفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للتأكد من هوية مرتكب الواقعة.