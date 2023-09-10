وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين فى عيدهم السنوى

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة المعلمين في عيدهم الموافق 10 سبتمبر.

وجاء نص الرسالة في عيد المعلم من الدكتور رضا حجازي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي: "أبنائي وزملائي المعلمين، لا يسعني في يوم عيد المعلم المصري إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا، وأيضا أتقدم بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا في طلابه".

وتابع الوزير قائلا: "هذا وأعلن أيضا افتخاري بكوني أنتمى لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرني أن أعلن أفتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدا في إتمام رسالته".

تسكين المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم، أنه فيما يتعلق بسد العجز فى المعلمين، أن هناك العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، والتى أوشكت على الانتهاء وجارٍ العمل على ضوابط التعيين، مشيرا إلى أنه سيتم تسكين هؤلاء المعلمين بداية من العام الدراسى الجديد.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مشددًا على المتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.