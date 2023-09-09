السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأسر والشركات مثقلة بالديون.. أوروبا تتدحرج نحو هاوية الإفلاس

أوروبا
أوروبا

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، حيث تعاني العديد من الأسر والشركات من أزمة الديون.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذّرت من موجة إفلاس تهدد شركات مؤثرة في بنية الاقتصاد الأوروبي؛ بسبب ارتفاع مستوى الديون.

أكبر زيادة في حالات الإفلاس بقطاعات الخدمات مثل الإقامة والتنقل

وأشارت المنظمة في أحدث تقرير لمنطقة اليورو إلى أنه في بعض الدول تكون الأسر والشركات مثقلة بالديون وبالتالي معرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وأضافت أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس، وكانت أكبر زيادة في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات مثل الإقامة والتنقل.

اوروبا اقتصاد أوروبا الشركات الأوروبية القاهرة الإخبارية الأوضاع الاقتصادية في أوروبا أزمة الديون

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