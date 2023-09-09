حمدى البطران: نطالب الرئيس السيسى باستكمال مسيرة الإنجازات

قال الروائي حمدي البطران، إنه يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال المسيرة التي بدأت ومستمرة من 2013، لأن البناء الذي حدث لا بد أن يستمر، وأي تغيير في هذه الفترة يعيدنا لنقطة الصفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشعب لا يشعر بالحالة التي نحن فيها إلا إذا فقدنا جزءًا منها، كما لا يشعر الإنسان بالصحة إلا عندما يمرض، مردفًا: "اعتدنا على الأمن بصورة تلقائية، آمن على بيتك ومحلك وأسرتك، وتتحرك دون خوف، وأسرتك، مقارنة بما كان قبل 2013".

البطران: السيسي نجح في استعادة هيمنة الدولة على مقدراتها

ولفت إلى أن الدولة مستقرة في تعاملاتها المالية والدولية ووجودها كدولة وسط تكتلات العالم، والرئيس السيسي يحضر لقاءات على مستوى القمم، هذا الدور يجب ألا نغفله، وندرك أنه لولا استقرار الدولة وهيمنة الدولة على مقدراتها، لما وُجهت الدعوات لمصر للانضمام لأي تجمع عالمي.

وأوضح أننا بدأنا نجني ثمار العوائد المستقبلية للمشروعات، وكانت هناك شكوى من عدم وجود بنية تحتية، أما الآن البنية التحتية تحققت، وبعض بلاد الصعيد حصلت مشروعات تنمية بها، مثل مشروعات توشكى، التي تدر دخلًا، وهذه المشروعات دون الطرق والكباري والبنية التحتية لم تكن لتنجح.

وختم: "نطالب باستمرار المسيرة، أن يستمر الرئيس السيسي لاستكمال خطط المشروعات والإنجازات، ورغم شكوى البعض من الحالة الاقتصادية إلا أننا نجد زحامًا على المحلات والتجار، الناس في حالة اقتصادية معقولة نوعًا ما وإن أنكر البعض ذلك، فرغم ارتفاع أسعار السيارات لم يتوقف أحد عن شراء السيارات الغالية ولا الأجهزة الكهربائية".