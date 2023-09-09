السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«غرفة القاهرة التجارية»: معارض دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

السلع
السلع

كشف محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أن الهيئة تعتزم افتتاح مجمع صناعى جديد بمنطقة حوش عيسى، بالبحيرة، قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف «عبدالكريم»، لـ«الدستور»، أن المجمع سيشمل ٨٠٠ وحدة صناعية فى محافظة البحيرة، تتضمن قطاعات صناعية مختلفة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مشروع تأهيل مكاتب اعتماد تابعة للقطاع الخاص، تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالرخص الصناعية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين لتقليل اللا مركزية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن تلك المكاتب ستعطى شهادات استخراج الرخص الصناعية، ما يمنح القطاع الخاص فرصة للمساهمة فى تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأشار «عبدالكريم» إلى أن خطة عمل الهيئة، خلال الفترة الحالية، تركز على تطوير عدد من الفروع فى ٦ محافظات لتكون كاملة التجهيز لإنهاء التراخيص. 

وقال إن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لجذب الشركات الكبيرة والعالمية للاستثمار فى مصر، وقد تم استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة ٢٢ مليار جنيه من ١٢ دولة أجنبية لمختلف الأنشطة الصناعية وفرت نحو ١٠ آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه تم منح تيسيرات لنحو ١٣٠١ مشروع لمساعدتها على الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى.

وأوضح أنه خلال عام ٢٠٢٣ خصصت الهيئة نحو ٣٠٤٩ وحدة صناعية، بنسبة زيادة ١٢٠٪ مقارنة بالعام الماضى، مؤكدًا اهتمام الهيئة بالميكنة والتحول الرقمى فى كل الخدمات المقدمة للمستثمرين.

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