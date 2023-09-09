الباز: إسرائيل تعانى من "كابوس" انتصار أكتوبر.. وأشرف مروان أعطاهم "قفا جامد"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل تعاني مع اقتراب شهر أكتوبر من كل عام من كابوس انتصار أكتوبر العظيم، مشيرا إلى أن مصر انتصرت عسكريا وسياسيا في الحرب، وهذا الكلام ليس تعاليا ولا عنجهية، ولكنه كلام يقره الواقع.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر حاربت من أجل تحرير أرضها، والنتيجة تحققت بتحرير أرض سيناء، ولذلك من الطبيعي أن تحاول إسرائيل أن تلف وتدور وتحاول الانتقاص من هذا الانتصار.

ولفت الباز إلى أن مصر تحتفل هذا العام بذكرى مرور 50 سنة على انتصار أكتوبر، وهناك احتفال يتم التجهيز له، متابعا: "إحنا بنتكلم عن مش مجرد نصر في معركة، لكنه يعكس طبيعة الشعب المصري اللي لما يقرر شيء بيحققه".

أشفق على إسرائيل وإعلامها

وأشار إلى أن الصحف الإسرائيلية نشرت وثائق تفيد بأن أشرف مروان لم يكن عميلا مزدوجا، وأنه من أرشد إسرائيل على "الثغرة"، معلقا: "أشفق على إسرائيل وإعلامها".

وأكد أن مصر لم تنكر أنه كان هناك علاقة بين أشرف مروان وإسرائيل ولكن كانت الاتصالات بترتيب وإشراف مصري وكانت عملية من عمليات الخداع الكبير.

ونوه بأن العقيد الإسرائيلي شمعون وهو يعمل بالاستخبارات الإسرائيلية صرح بأن أشرف مروان كان رجل السادات فقط وأن مهمته كانت تخدير إسرائيل، وعلق الباز قائلا: "القفا اللى إسرائيل خدته كان جامد أوي ومعلم عليهم".