الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل افتتاحها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن محطة مترو القومية بالخط الثالث

محطة مترو القومية
محطة مترو القومية بالخط الثالث

تعمل وزارة النقل فى الوقت الحالى على وضع اللمسات النهائية قبل افتتاح عدد ٦ محطات مترو بالخط الثالث للمترو، حيث من المقرر افتتاح تلك المحطات خلال احتفالات نصر أكتوبر الشهر المقبل.
 

وتستعرض "الدستور" فى السطور التالية تفاصيل محطة القومية وهي واحدة من أهم محطات الجزء الثاني  من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

 

١- تقع محطة القومية فى المرحلة الثانية للخط الثالث للمترو،  وتعتبر قرب الدائري وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى تلك المنطقة وتم إعادة الشارع لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال المحطة.

 

٢- محطة القومية فى المرحلة  الثانية بالخط الثالث للمترو يوجد بها ماكينات استخراج التذاكر آليا، وذلك ضمن خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، قى تقليل تكدس المواطنين على شبابيك التذاكر، مما يتسبب في تعطل حركة المواطنين.

محطة مترو القومية بالخط الثالث 

٣- يوجد داخل محطة القومية بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، مصاعد كهربائية لمساعدة كبار السن وذى الاحتياجات الخاصة للخروج  والدخول من المحطة وذلك للتسهيل عليهم ، واستقلال تلك المصاعد بدلا من استخدام السلالم الكهربائية أو حتى السلالم العادية، لتوفير مزيد من الراحة.
 

٤- تتميز محطة القومية بالمرحلة الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، بأنه يوجد بها دورات مياه مخصصة للرجال ودورات مياه مخصصة للسيدات، ويتم توفير أعلى مستوى من الخدمة بها.

محطة مترو القومية بالخط الثالث 

٥- يوجد داخل محطة القومية بالمرحلة  الثانية للخط الثالث لمترو الأنفاق، شاشات عرض على ارصفة٥ المحطات. تعرض مواعيد الرحلة ومواعيد وصول  القطار. 

٦- يوجد داخل محطات القومية بالخط الثالث للمترو أماكن مخصصة لعرض الإعلانات وذلك لزيادة الفرص الاستثمارية داخل محطات المترو.

 

الجدير بالذكر أنه سيتم إدارة الجزء للجزء الثانى من المرحلة الثالثة “3B”، والذي يمتد بطول 6,6 كم، من شركة RATP DEV الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة، علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال.

ونجحت الشركة  الفرنسية في إثبات جدارتها فى إدارة الخط الثالث للمترو وكذلك مشروع القطار الخفيف خلال السنوات الماضية، وهو ما تسعى إليه وزارة النقل من تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير مزيد من الراحة والرفاهية.

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