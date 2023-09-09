نقيب القراء يقبل اعتذار ملحن تغنى بالقرآن على العود: سنعمل على سحب الشكوى

قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، إن الملحن أحمد حجازي، الذي تغني بالقرآن على العود، تواصل معه قبل يومين، بعدما أفرج عنه، وكان يريد الاعتذار منه على ما حدث.

وأضاف حشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صححت له أنه لم يخطئ في حقي، وإنما في حق القرآن، فاعتذر لجميع المسلمين، في بيان، ونحن بصدد الجلوس مع مكتب هيئة قراء نطرح عليهم اعتذار أحمد حجازي".

وأردف: "طالما اعتذر بالنسبة لي الموضوع انتهى، وسأبادر بإقناع هيئة القراء، لسحب البلاغ، بعدما أبدى حجازي أسفه الشديد".

وكان الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، كلف حاتم مقلد المستشار القانوني للنقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الملحن أحمد حجازي المتورط في واقعة ملحن ممسكًا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى، وقبل أيام اعتذر الملحن أحمد حجازي عما بدر منه عبر بيان رسمي.

وقال: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازى إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف ونقابة قراء القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه، وأؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر فى المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى.. وأتعهد بعدم تكرار ما حدث مرة أخرى بإذن الله".