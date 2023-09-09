السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. انطلاق قافلة رمد طبية مجانية في قرى دمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إنه ستنطلق غدًا الأحد، قافلة طبية لعلاج أمراض الرمد بمركز شباب كفر الغاب بمركز كفر سعد، وذلك بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير ومديرية الصحة بدمياط.

 

وتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف وعمل النظارات الطبية والتحويل لإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج، وستكون كافة الخدمات مجانًا بالكامل.

 

وتأتي تلك الجهود فى إطار تعاون تلك الجهات للوصول بالخدمات الطبية  والعلاجية إلى الأهالى بجميع المناطق.

 

انطلاق القوافل الطبية في قرى دمياط 

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية بقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد خلال الأسبوع الماضي، تردد عليها ١٥٣٩مواطنا، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار البيان الصادر عن المديرية، إلى أن القوافل التى يتم إطلاقها أسبوعيا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى أهالى قرى بمراكز المحافظة، وفقًا للخطة المعدة مسبقا، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

 

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٥٣٩ مواطنا، تم تحويل ٢٥ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات ، كما تم إجراء ٣٧٤ تحليل معملى وفحص ٢٦ حالة بالأشعة و٣٢ حالة أخرى بالسونار.

قافلة طبية صحة دمياط وكيل صحة دمياط قافلة رمد الخير

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